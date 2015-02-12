Desert Sunlight Solar Farm: mega impianto fotovoltaico in California

Quando si parla di innovazione gli Usa si pongono sempre al primo posto. E' veramente interessante il progetto che annovera la creazione di un grandissimo impianto fotovoltaico, uno dei più imponenti al mondo, in California, precisamente nella Riverside County.

L'impianto fotovoltaico californiano, denominato Desert Sunlight Solar Farm, è stato inaugurato nelle ultime ore. Al progetto è stata destinata un'area di 16 km quadrati su cui sono stati posti i pannelli fotovoltaici che, secondo le prime stime, riusciranno a produrre ben 550.000.000 watt.

La notizia ci fa rallegrare, visto che le energie alternative fanno bene all'ambiente e sono inesauribili. Nelle nazioni industrializzate si cerca sempre di ideare nuovi sistemi per produrre energia senza danneggiare l'atmosfera e l'ecosistema.

All'inaugurazione del Desert Sunlight Solar Farm ha partecipato Sally Jewell, ministro dell’Interno Usa, ricordando che gli Stati Uniti cercano di essere all'avanguardia nel campo delle rinnovabili.

"Questo è l'inizio di un futuro ad energia rinnovabile. Prima del 2009 nessun progetto solare aveva ricevuto alcuna autorizzazione su terra pubblica, ma da allora i permessi nel Sud-Ovest dell’Unione per impianti simili sono stati 29", ha sottolineato la Jewell, premendo, in modo simbolico, un pulsante.

I raggi solari verranno trasformati in energia da Solar Farm sfruttando tutta la terra amministrata dalla US Bureau of Land Management nella contea di Riverside. Grazie al Desert Sunlight Solar Farm si eviterà l'immissione nell'aria di 300.000 tonnellate di CO2 l'anno.

"I progetti fotovoltaici come Desert Sunlight stanno aiutando a creare posti di lavoro in America, sviluppando le energie rinnovabili nazionale e tagliando l'inquinamento di carbonio. Mi congratulo con chi ha portato avanti il progetto per la visione e lo spirito imprenditoriale nel costruire questo parco solare, e congratularmi con il governatore Brown per l'attuazione di politiche di azione sul cambiamento climatico", ha asserito la Jewell.