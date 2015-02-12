Lega Nazionale per la Difesa del Cane: inaugurata biblioteca, "Stirpe di Lupo" disponibile
di Redazione
12/02/2015
E' stata inaugurata la biblioteca di LNDC, iniziativa interessante di Lega Nazionale per la Difesa del Cane rivolta a tutti quelli che apprezzano gli animali e la lettura.
"La Biblioteca di LNDC" è un'area sul web che farà felici tutti coloro che vogliono leggere e-book incentrati sul cane e sugli animali in genere. Il libro che la Biblioteca ha scelto per l'inaugurazione è "Stirpe di Lupo", giallo cinofilo scritto da B. Du Marteau, una giornalista che ama i gialli e i cani.
Ricordiamo che la Lega Nazionale per la Difesa del Cane è un'associazione animalista italiana che si batte da 65 anni per la difesa degli animali. L'associazione è apartitica, non persegue fini di lucro e non riceve finanziamenti dallo Stato, svolgendo la sua nobile attività in ambito nazionale grazie ad oltre 3000 volontari.
Articolo Precedente
Bengasi, teste mozzate in un ex campo d'addestramento jihadista
Articolo Successivo
Nascite a picco in Italia: record negativo nel 2014, calano decessi
Redazione