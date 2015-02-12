Loading...

Lega Nazionale per la Difesa del Cane: inaugurata biblioteca, "Stirpe di Lupo" disponibile

12/02/2015

E' stata inaugurata la biblioteca di LNDC, iniziativa interessante di Lega Nazionale per la Difesa del Cane rivolta a tutti quelli che apprezzano gli animali e la lettura.

"La Biblioteca di LNDC" è un'area sul web che farà felici tutti coloro che vogliono leggere e-book incentrati sul cane e sugli animali in genere. Il libro che la Biblioteca ha scelto per l'inaugurazione è "Stirpe di Lupo", giallo cinofilo scritto da B. Du Marteau, una giornalista che ama i gialli e i cani.

Ricordiamo che la Lega Nazionale per la Difesa del Cane è un'associazione animalista italiana che si batte da 65 anni per la difesa degli animali. L'associazione è apartitica, non persegue fini di lucro e non riceve finanziamenti dallo Stato, svolgendo la sua nobile attività in ambito nazionale grazie ad oltre 3000 volontari.

