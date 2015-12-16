Natale e Capodanno a Lisbona: musica, eventi e tanto altro ancora per celebrare le feste nella capitale Portoghese
Da sempre apprezzata per il suo clima mite, la sua vivacità e le sue attrazioni, durante le feste Lisbona diventa ancora più attraente offrendo tantissimi eventi per celebrare il Natale e l'arrivo del nuovo AnnoMercatini, spettacoli di video mapping, una pista di pattinaggio, concerti e fuochi d'artificio nella celebre Praça do Comércio: questi sono solo alcuni degli ingredienti che renderanno unica una vacanza nella capitale portoghese in questo periodo. Le scintillanti luci di Natale nel centro di Lisbona sono state inaugurate lo scorso 30 novembre alla presenza del Sindaco Fernando Medina che, nella stessa occasione, ha presentato il calendario delle manifestazioni natalizie, che si svolgeranno per lo più in Praça do Comércio dove per quattro giorni sono previsti numerosi spettacoli. Mercatini, pista di pattinaggio e tanta musica. L'ampio programma di attività promette di animare Lisbona. Il suo centro storico sarà il luogo ideale in cui concedersi un po' di shopping nei tanti negozi dove trovare il perfetto regalo di Natale, o nei mercatini sparsi in tutta la città, come il Mercado de Natal in Praça do Município. Fino al 24 dicembre ci si potrà divertire pattinando sul ghiaccio sulla pista allestita in Terreiro do Paço aperta dalle 12h00 alle 24h00. Sempre la stessa piazza, ospiterà fino al 20 dicembre l'evento gratuito "As Portas Encantadas" (le Porte Incantate), uno show di video mapping ispirato al tema del Calendario dell'Avvento. Proiettato sulla facciata dell’Arco da Rua Augusta, lo spettacolo vedrà dei simpatici elfi che "apriranno le porte" guidando gli spettatori in un viaggio di fantasia ricco di sorprese visive e sensoriali. Quattro giorni di festa per celebrare l’arrivo del nuovo anno. Per accogliere il primo giorno dell'anno, in Praça do Comércio vari artisti portoghesi si alterneranno sul palco invitando tutti i presenti al conto alla rovescia con musica, fuochi d’artificio e brindisi. La musica sarà la regina delle feste. Praça do Comércio ospiterà una quattro giorni di concerti: a partire dalle 22 della Vigilia di Capodanno si terrà la performance della band portoghese Trovante e fuochi d'artificio all’arrivo della mezzanotte, e a seguire l'esibizione del cantante portoghese di musica reggae Richie Campbell. Quale modo migliore di cominciare il primo dell'anno a Lisbona se non con un concerto di fado? Da non perdere il primo gennaio alle 18.15 la performance dei due famosi cantanti portoghesi Carminho e Antonio Zambujo. La notte del 2 gennaio comincerà alle 22 con la musica della band portoghese D.A.M.A., seguito poi dai DJ set di DJ Rich e DJ Mendes, perfetti per chi ama fare festa fino a notte fonda. L'Orquestra Geração aprirà la mattina del 3 gennaio con una performance alle 11h00, mentre nel pomeriggio, a partire dalle 15h00, la Banda Sinfónica da Polícia de Segurança Públic intratterrà il pubblico. Con questo ricco programma di eventi, Lisbona non può che essere la meta ideale per festeggiare l'arrivo del nuovo anno. Per ulteriori informazioni basta visitare il sito di Turismo de Lisboa www.visitlisboa.com o andare sul profilo Facebook.
