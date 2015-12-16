Home Home Bergamo, seda marito e tenta di ucciderlo con insulina: 40enne arrestata

Bergamo, seda marito e tenta di ucciderlo con insulina: 40enne arrestata

di Redazione 16/12/2015

Voleva togliersi di mezzo il marito ed ha pensato a un modo diverso per ucciderlo, ovvero la somministrazione di insulina. Una 40enne ha dapprima addormentato il coniuge, poi gli ha iniettato insulina. E' successo a Premolo, in provincia di Bergamo Chiaramente, il povero marito si è sentito male ed è finito in ospedale, dove i dottori sono riusciti a salvargli la vita ma si sono insospettiti ed hanno allertato le forze dell'ordine. Subito è stato scoperto che a causare il malessere all'uomo è stata la moglie. Quest'ultima è stata messa in manette per tentato omicidio: ora è nel carcere di Bergamo. La somministrazione dell'insulina ha fatto perdere i sensi all'uomo, un 42enne, portato svenuto all'ospedale Papa Giovanni XXIII. Subito i medici hanno agito e lo hanno salvato restando incuriositi dalla sua condizione: nel suo sangue era stata riscontrata una grande quantità di insulina e di benzodiazepine. L'insulina, lo ricordiamo, è un farmaco che solitamente assumono i diabetici. Il gip ha convalidato il fermo della 40enne per tentato omicidio, ritenendo gravi, precisi e concordanti gli indizi a suo carico. L'accusa sostiene che la donna avrebbe dapprima dato un sonnifero al marito, ovviamente a sua insaputa, e poi gli ha iniettato insulina. L'uomo ha accusato, poco dopo, un malore ed è stato trasportato d'urgenza all'ospedale. Bisogna lodare i medici, che sono riusciti subito a trarlo in salvo. La moglie 'diabolica', invece, è stata portata in carcere due giorni dopo l'uscita del marito dall'ospedale. Bisogna ricordare che l'insulina salva la vita a molti diabetici ma bisogna fare attenzione al dosaggio. Molte persone sono morte per overdose di insulina. Le modalità di assunzione dell'insulina sono diverse e vanno decise assieme al proprio medico di fiducia, in base alla tipologia di insulina usata, alla zona d'iniezione, al tipo di esercizio fisico svolto durante il giorno e l'alimentazione.

