Netflix disponibile in altre 130 nazioni: tv in streaming piace

Netflix fa passi da gigante ed ora è disponibile in altre 130 nazioni. La tv in streaming conquista sempre più persone, sta diventando virale

"Oggi state assistendo alla nascita di una nuova rete globale di internet tv. Con questo lancio, persone in tutto il mondo, da Singapore a San Pietroburgo, da San Francisco a San Paolo, potranno guardare serial e film nello stesso momento, senza attese. Grazie a Internet, diamo alle persone la facoltà di decidere in piena autonomia quando e dove guardare i programmi e su quali dispositivi".

"Da oggi in avanti ascolteremo e impareremo, aggiungendo gradualmente più lingue, più contenuti e più modi di interagire con Netflix".

La notizia interessante è stata diffusa durante il CES di Las Vegas. L'estensione della tv in streaming riguarda 140 nuovi paesi, tra cui India, Russia e Corea del Sud. Adesso sono 190, in totale, gli Stati che possono usufruire del servizio. A diffondere la notizia è stato proprio il CEO di Netflix,Netflix, attualmente, non è disponibile in nazioni come Siria, Corea del Nord e Cina perché il governo americano impone restrizioni alle aziende americane che vogliono operare in tali aree. Non è escluso, comunque, che ilapprodi anche in zone dove è attualmente off limits. In, pagando un abbonamento mensile di 7,99 euro, gli utenti possono guardare molte serie tv, come "Sense8" e "Daredevil", e tanti film e programmi tv. Un'ottima opportunità, dunque, per chi ama il piccolo schermo e chi ha molto tempo da trascorrere dinanzi alla tv. Netflix non dimentica i: Hastings infatti ha annunciato che nel 2016 arriveranno ben 30 serie originali per i più piccoli. Tutte le serie, ovviamente, potranno essere osservate in tutto il mondo nello stesso momento, come accade per le serie tv e i film per gli adulti. Il servizio permette anche di imparare l'inglese: ci sono, infatti, sottotitolate. Hastings ha affermato al riguardo:Una bella trovata che si fonda sulla potenza del web.