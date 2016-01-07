Netflix disponibile in altre 130 nazioni: tv in streaming piace
di Redazione
07/01/2016
Netflix fa passi da gigante ed ora è disponibile in altre 130 nazioni. La tv in streaming conquista sempre più persone, sta diventando viraleLa notizia interessante è stata diffusa durante il CES di Las Vegas. L'estensione della tv in streaming riguarda 140 nuovi paesi, tra cui India, Russia e Corea del Sud. Adesso sono 190, in totale, gli Stati che possono usufruire del servizio. A diffondere la notizia è stato proprio il CEO di Netflix, Reed Hastings:
"Oggi state assistendo alla nascita di una nuova rete globale di internet tv. Con questo lancio, persone in tutto il mondo, da Singapore a San Pietroburgo, da San Francisco a San Paolo, potranno guardare serial e film nello stesso momento, senza attese. Grazie a Internet, diamo alle persone la facoltà di decidere in piena autonomia quando e dove guardare i programmi e su quali dispositivi".Netflix, attualmente, non è disponibile in nazioni come Siria, Corea del Nord e Cina perché il governo americano impone restrizioni alle aziende americane che vogliono operare in tali aree. Non è escluso, comunque, che il servizio di tv in streaming approdi anche in zone dove è attualmente off limits. In Italia, pagando un abbonamento mensile di 7,99 euro, gli utenti possono guardare molte serie tv, come "Sense8" e "Daredevil", e tanti film e programmi tv. Un'ottima opportunità, dunque, per chi ama il piccolo schermo e chi ha molto tempo da trascorrere dinanzi alla tv. Netflix non dimentica i bimbi: Hastings infatti ha annunciato che nel 2016 arriveranno ben 30 serie originali per i più piccoli. Tutte le serie, ovviamente, potranno essere osservate in tutto il mondo nello stesso momento, come accade per le serie tv e i film per gli adulti. Il servizio permette anche di imparare l'inglese: ci sono serie in lingua inglese, infatti, sottotitolate. Hastings ha affermato al riguardo:
"Da oggi in avanti ascolteremo e impareremo, aggiungendo gradualmente più lingue, più contenuti e più modi di interagire con Netflix".Una bella trovata che si fonda sulla potenza del web.
Articolo Precedente
"Quo Vado?" campione di incassi: esplode la 'Checcomania'
Articolo Successivo
Addio a Richard Sapper: designer che rifiutò di lavorare per Steve Jobs
Redazione
Articoli Correlati
Come organizzare un barbecue in giardino
16/05/2024
Come arredare il bagno moderno
13/06/2023