New York Public Library digitalizza oltre 600.000 documenti archivio: evento memorabile

La New York Public Library, la biblioteca di New York, ha deciso di digitalizzare e mettere a disposizione del mondo intero oltre 600.000 documenti del suo archivio. Un evento memorabile

"Oggi siamo orgogliosi di annunciare che tutti i documenti non coperti da diritto d'autore sono ora disponibili per il download ad alta risoluzione. Nessun permesso è richiesto...".

Tutti i documenti ora sono online e possono essere consultati gratuitamente all'indirizzo digitalgallery.nypl.org. La New York Public Library ha fatto, dunque, un bel regalo alla popolazione mondiale in quanto, a meno che non se ne voglia fare un uso commerciale. Non è difficile trovare ciò che si vuole nel catalogo messo a disposizione della New York Public Library. Si possono fare anche ricerche: basta inserire un termine e subito verranno elencati tantissimi risultati. Un comunicato pubblicato dal NYPL sul suo sito recita:Il rilascio di oltre 180.000 articoli digitalizzati rappresenta una semplificazione e un miglioramento nel reperimento di importanti documenti da parte di artisti, studiosi, intellettuali e tutti gli internauti. Il team NYPL, per semplificare il riutilizzo della miriade di documenti, ha rilasciato anche diversi progetti dimostrativi, approfondendo collezioni specifiche.. Tantissime biblioteche, musei, e istituzioni varie hanno provveduto a digitalizzare, negli ultimi anni, milioni di articoli, trasportandoli sul web. L'iniziativa della NYPL è entrata nel vivo mercoledì scorso ed ha suscitato l'entusiasmo di tantissime persone, non solo degli intellettuali.: adesso c'è bisogno di interventi migliorativi. L'iniziativa della New York Public Library rappresenta uno dei più importanti rilasci di documenti. Un'iniziativa simile è stata promossa, nel 2012, anche daldi Amsterdam.