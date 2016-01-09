David Bowie, 69 anni e un nuovo disco: "Blackstar"

Ha voluto aspettare il giorno del suo compleanno per pubblicare il suo nuovo disco, "Blackstar", e il singolo "Lazarus". Come avrete capito, stiamo parlando di una 'colonna portante' della musica mondiale, ovvero David Bowie

"Una rottura affascinante col passato", ha riportato il celebre tabloid britannico Guardian, riferendosi al nuovo album di David Bowie.

Ieri, 8 gennaio 2016, il 'Duca Bianco' ha compiuto 69 anni e si è regalato l'uscita del suo 25esimo disco in carriera, intitolato "Blackstar". La nuova fatica di David Bowie si differenza dal precedente capolavoro, "The Next Day" (uscito 3 anni fa) perché è un mix di differenti generi musicali, come jazz, elettronica, e pop., costellata di grandi successi. Il "Duca Bianco" ha fatto uscire, costestualmente al nuovo album, anche il singolo "Lazarus" che, in qualche modo, fa capire le atmosfere e lo stile dell'intera opera dell'artista britannico. "Blackstar", a volte, sembra permeato da una sorta di religiosità intensificata dalla calda voce del 'Duca Bianco', campione del mondo della musica e campione di stile. L'artista, infatti, è stato eletto come uno dei cantanti britannici più alla moda. David Bowie è riuscito ad essere annoverato tra i big della musica mondiale anche grazie alla sua costante capacità di cambiare ed adeguarsi ai tempi.. A quanto pare, l'artista ci è riuscito molto bene. Un disco che dura 42 minuti e che rievoca posti ed atmosfere misteriose e lontane. Chissà se i fan del cantautore britannico apprezzeranno lo stile di "Blackstar"?"Blackstar" contiene soloma sta già facendo parlare molto di sé per la diversità dalle altre opere di Bowie. Il 'Duca Bianco' ha anche fatto uscire il video di "Lazarus", in cui l'artista si mostra su un letto d'ospedale con gli occhi bendati.