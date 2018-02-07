Home Anticipazioni Uomini e Donne Nicola Panico a Uomini e Donne: "Scene di PANICO"

Nicola Panico a Uomini e Donne: "Scene di PANICO"

di Redazione 07/02/2018

Il trono di Sara Affi Fella, contrp ogni previsione non ha rilasciato le scintille che fan immaginavano. Nicola Panico a Uomini e Donne? Un post su Instagram parla di "Scene di Panico" Sara Affi Fella e Nicolò Fabbri lasciano il programma insieme? I fan di Sara Affi Fella immaginavano che il suo percorso all'interno di Uomini e Donne potesse essere decisamente più movimentato. Ad alimentare questo tipo di idea vi era l'ipotesi che Nicola Panico potesse presentarsi come corteggiatore della sua ex fidanzata al fine di riconquistarla. Una prima scossa all'interno di Uomini e Donne per Sara Affi Fella è arrivata con il corteggiatore Lorenzo Riccardi... Eliminato della cerchia della tronista perché eccessivamente confuso tra la napoletana e Nilufar Addati, Ma nessun problema perché Sara Affi Fella ha deciso di concentrarsi su Nicolò Fabbri l'ex corteggiatore di Sabrina Ghio. Sara Affi Fella la scelta: quando si terrà? Dopo l'uscita dal programma di Paolo Crivellin insieme alla corteggiatrice Angela, Sara Affi Fella sarebbe pronta per la scelta. Al momento non è ancora ben chiaro quando si farà anche se, come abbiamo avuto modo di notare nel corso di queste puntate Uomini e Donne, la tronista napoletana è sempre più vicina a Nicolò Fabbri, la mancata scelta di Sabrina Ghio. Tra i due ragazzi la complicità continua ad aumentare. La cosa non è andata giù a Emanuele Trimarchi che non ha visto giusto far scendere in campo Nicolò Fabbri che non era incluso nella rosa dei corteggiatori. Nicola panico Uomini e Donne? Secondo alcuni rumors però Sembrerebbe che per Sara Affi Fella la tranquillità sia pronta ad andar via. Come accennato prima ancora che iniziasse il suo percorso a Uomini e Donne, ecco che per Sara Affi Fella sta per arrivare in studio una sorpresa poco gradita. Nicola Panico a Uomini e Donne? L'indiscrezione è stata pubblicata qualche ora fa ad alcuni magazine di gossip, alimentata da un Instagram Stories pubblicata dall'ex fidanzato di Sara Affi Fella in cui si faceva riferimento a scene di panico... Cosa succederà da qui a breve negli studios di Uomini e Donne?

