Pietro Tartaglione in crisi con Rosa Perrotta? La conferma in una foto

di Redazione 07/02/2018

L'Isola dei famosi 2018 per Rosa Perrotta continua a gonfie vele. Nel corso delle ultime ore però il mondo del gossip ha lanciato un nuovo: Pietro Tartaglione in crisi con Rosa Perrotta? La conferma di quanto detto sarebbe arrivata da una foto pubblicata su Instagram Pietro Tartaglione e il messaggio per la fidanzata Rosa Perrotta In queste prime settimane dell'Isola dei Famosi 2018 Pietro Tartaglione in un certo qual modo si è fatto da parte lasciando così ampio raggio di movimento la fidanzata Rosa Perrotta. Tra i due ex protagonisti di Uomini e Donne pare vi sia un rapporto così solido da non essere messo in discussione da niente a nessuno, non a caso la coppia più volte ha dichiarato di essere follemente innamorata con tanta gelosia l'uno per l'altra. Qualche giorno fa però Pietro Tartaglione ha scritto un bellissimo messaggio su Instagram per la sua fidanzata: "So bene che, la tua determinazione, nonché il tuo coraggio, ti permetteranno di andare oltre e di proseguire il tuo cammino forte della tua lealtà e della tua esperienza. Forza amore". Gossip: Pietro Tartaglione e Rosa Perrotta in crisi? Ieri è ufficialmente iniziato il Festival di Sanremo è come vuole la tradizione sono diversi protagonisti di Uomini e Donne che si recano nella città floreale per partecipare agli eventi. Come abbiamo accennato inizialmente il mondo del gossip ho proposto un nuovo scoop... Una foto scattata e pubblicata da Pietro Tartaglione, seduto in una poltrona con i fianchi Sonia Lorenzin e Cecilia Zagarrigo potrebbe scatenare una vera e propria crisi con Rosa Perrotta al suo ritorno in Italia. Il gesto dell'ex tronista suona come una nota stonata per il semplice motivo che è noto a tutti quanti quanto sia lui che Rosa Perrotta siano esageratamente gelosi l'uno dell'altro. Che Tartaglione abbia visto qualcosa nel daytime dell'Isola dei Famosi 2018 che riguarda la sua fidanzata è che non gli sia piaciuto?

