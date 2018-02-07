Home Gossip Francesco Monte non parteciperà alla diretta tv dell'Isola dei famosi 2018

di Redazione 07/02/2018

Francesco Monte e finalmente tornato in Italia per difendersi. Tutti i fan aspettano un confronto diretto con Eva henger, che a quanto pare non ci sarà. Nel corso delle ultime ore su Instagram è stata ufficializzata la scelta di Francesco Monte non parteciperà alla diretta TV dell'Isola dei Famosi 2018. Eva Henger marito: arriva il tapiro di Striscia la Notizia La vicenda che vede coinvolta Eva Henger che accusa Francesco Monte di uso di droga sta prendendo una piega davvero importante. Lunedì abbiamo avuto modo di vedere la Henger faccia a faccia con Alessia Marcuzzi. La conduttrice ha chiesto alla ex naufraga se si è resa conto delle gravi accuse fatte Francesco Monte, ma soprattutto come mai non avesse provveduto a denunciare il tutto prima. Ricordiamo che l'ex tronista di Uomini e Donne accusato di aver fumato marijuana all'interno della villa che ospita va i concorrenti dell'Isola dei Famosi 2018 prima di trasferirsi all'Honduras. Qualche giorno fa il Eva Henger ha ricevuto il tapiro di Striscia la Notizia. Nel corso dell'intervista con Massimiliano Caroletti, facendo riferimento delle presunte irregolarità dichiara: "Ho chiesto a mia moglie perché ha detto quelle cose in diretta. Lei mi ha risposto che in una riunione con 8 ragazzi dell'isola, dopo aver già risposto ripetutamente il problema in settimana, il capo progetto gli ha detto di andare in trasmissione a dirlo". Francesco Monte dichiara guerra ad Eva Henger? Il ritorno di Francesco Monte in Italia mette Eva Henger in un contesto particolarmente delicato. Secondo quanto annunciato dei vari post sui Social possiamo prepararci a seguire Francesco Monte che dichiara guerra a Eva Henger. I due ex naufraghi dell'Isola dei Famosi Infatti a breve potrebbero incontrarsi in un aula di un tribunale, come annunciato da Francesco Monte. L'ex tronista di Uomini e Donne era stato invitato ufficialmente dalla redazione dell'Isola dei Famosi 2018 al fine di difendersi dalle accuse che gli sono state fatte. Qualche ora fa però il ragazzo ha reso noto che non parteciperà alla puntata che andrà in diretta lunedì prossimo: "Mi trovo però costretta a declinare l'invito, dato che sono rientrato immaginando che sarei stato sottoposto a un pesante attacco mediatico, ea questo mi sto declinando".

