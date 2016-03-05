Home Home Nonna Dona Rene al Nipote: Intervento Riuscito alle Molinette

di Redazione 05/03/2016

Una nonna ha deciso di donare il rene al nipote 15enne che, adesso, è sotto osservazione all'ospedale Molinette di Torino Il trapianto di rene è stato eseguito dai chirurghi del nosocomio torinese su un ragazzino di 15 anni residente a Catania, da anni in dialisi. L'intervento non era più procrastinabile per le pessime condizioni di salute del minorenne. La nonna, caparbia e coraggiosa, oltre che umana, ha così deciso di compiere un gesto d'amore ed ha donato un suo rene al nipote, evitandogli così una vita piena di dolore e sofferenze. L'intervento è stato effettuato da un team preparato di medici, infermieri e anestesisti. Tutto è andato per il verso giusto, almeno stando al primo bollettino medico post operatorio. Già in passato erano stati compiuti trapianti del genere ma è la prima volta che una nonna offre un proprio organo. Solitamente, infatti, i donatori sono genitori o fratelli. Un gesto che testimonia il grande amore che i nonni nutrono per i nipoti, un gesto grande, che ha salvato la vita a un ragazzino che, ora, potrà vivere come tutti i coetanei. L'anziana ha scelto di donare il rene al nipote oltre un anno fa, dopo che i medici accertarono la compatibilità degli organi. Nipote e nonna sono stati sottoposti a molti esami prima del trapianto che, come detto, è perfettamente riuscito. Adesso, però, donatrice e ricevente dovranno sottoporsi a molte sedute di riabilitazione. Il nosocomio Molinette di Torino si conferma come una 'perla' della sanità italiana, struttura dove lavorano vere eccellenze della medicina. Infermieri e medici sono preparatissimi e in grado di affrontare tutte le emergenze. Lo scorso ottobre, ad esempio, è stato eseguito un doppio trapianto di reni su due fratelli venezuelani, di 41 e 48 anni, affetti da nefropatia policistica ereditaria. L'uomo era in dialisi dal 2013, la sorella no. Ad effettuare lo straordinario doppio trapianto sono stati i chirurghi Monica Hafner ed Aldo Verri e gli urologi Alessandro Greco e Giovanni Pasquale.

