Eccidio Marzabotto: Boia Nazista Riceve Medaglia da Sindaco Engelsbrand

Marzabotto, cittadina dell'Emilia Romagna dove, durante la Seconda Guerra Mondiale, i nazisti commisero violenze inaudite, è sconcertata perché in Germania è stata conferita una medaglia a un boia nazista

"La denuncia del presidente del Comitato Onoranze ai Caduti di Marzabotto Walter Cardi, che ha appreso dalle pagine del Pforzheimer Zeitung della medaglia assegnata a Wilhelm Kusterer, uno dei boia di Marzabotto, merita grandissima attenzione. Credo che tutto il Paese, le sue istituzioni, i partiti politici debbano sostenere la richiesta dei familiari delle vittime dell'eccidio nazifascista di Marzabotto perché il Governo della Germania intervenga e chieda la revoca di quel riconoscimento".

"Come Regione Emilia Romagna aderiamo all'appello del presidente del Comitato per le onoranze ai caduti di Marzabotto Walter Cardi e condividiamo la profonda indignazione per una notizia che non ci saremmo mai aspettati. Ne ho parlato con il presidente Stefano Bonaccini, siamo già al lavoro e nelle prossime ore muoveremo tutti passi necessari nei confronti del Land Baden-Wuerttemberg e del Comune di Engelsbrand per chiedere l'immediato ritiro dell'assurdo riconoscimento assegnato a un criminale nazista responsabile dell'eccidio di Marzabotto e di altre stragi in Italia. Quella medaglia è un oltraggio non solo alle persone barbaramente uccise dall'ex SS e ai loro familiari ma anche a tutti noi, che da sempre siamo impegnati nel tramandare il ricordo dell'orrore nazifascista per costruire un futuro democratico e di pace".

Il sindaco di, un paesino tedesco che conta circa 4.300 abitanti, ha consegnato una medaglia al 94enne, uno degli assassini nazisti che, tra il 29 settembre e il 4 ottobre 1944, uccisero ben(uomini, donne e bambini) presso la collina di Monte Sole, sull'Appennino Bolognese. Una violenza inaudita quella nazista, che anche in Italia seminò dolore e sangue. Andrea De Maria, deputato dem è indignato per il riconoscimento consegnato al boia di Marzabotto:Sdegnato e deluso per l'atteggiamento della Germania anche, assessore alla Cultura, Politiche per i giovani e Politiche per la Legalità:Dopo oltre 70 anni è ancora viva, brucia, la ferita provocata dai nazisti a Marzabotto. Un battaglione di SS diretto dal maggioretrucidò 770 civili (bimbi, donne, anziani e uomini) in qualsiasi posto. Una strage inaudita ricordata anche da poeti come