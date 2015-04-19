Home Attualità Norman e Gena: innamorati in un lager nazista, oggi bisnonni di 12 nipoti

di Redazione 19/04/2015

Quella di Norman e Gena è una storia d'amore fuori dal comune; un amore nato nelle condizioni più difficili e disperate ma durato per decenni! La loro è infatti una storia sbocciata settant'anni fa all'interno di un campo di concentramento nazista Bergen-Belsen, ove Norman era sergente agli ordini dell'esercito britannico, mentre Gena era una ragazza ebrea internata nel lager; all'epoca lui 24enne, si accorse di lei, ridotta allo stato di una larva, il giorno della liberazione dei detenuti. Ma ad impedire loro di vivere un'esistenza serena furono allora le condizioni estreme dovute alla guerra, che li separò per molti, molti mesi, finché Norman, grazie all'aiuto di un superiore riuscì a far arrivare le sue lettere a Gena! Fu così infatti che i due riuscirono, seppur tra mille difficoltà, a coltivare un amore, che culminò dopo la fine della guerra con il matrimonio, dal quale nacquero 3 figli, e da questi 8 nipoti e 12 pronipoti. Norman è morto da alcuni anni, ma Gena proprio in questi giorni sta raccontando la loro incredibile storia alle commemorazioni sulla liberazione del lager. Michela Galli

