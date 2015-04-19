Home Gossip Silvia Toffanin confessa: “ Divento mamma per la seconda volta”

di Redazione 19/04/2015

Grande annuncio oggi durante la puntata di “Verissimo”, condotto da Silvia Toffanin su Canale 5 ogni sabato pomeriggio, ove la conduttrice ha ammesso di essere in attesa del suo secondo figlio, dal compagno, il vicepresidente Mediaset, Pier Silvio Berlusconi. La lieta notizia è stata comunicata con la complicità di Ilary Blasi, conduttrice de “Le Iene” e grande amica della Toffanin, sin dai tempi di “Passaparola”, la quale, ha compiuto un vero e proprio blitz all'interno dello studio, sottoponendo la conduttrice ad un piccolo questionario/interrogatorio! La Blasi ha infatti detto all'indirizzo della Toffanin, "Ti vedo diversa ..." e quindi ha fatto alcune domande riguardo ai capelli, alla sua età … ed alla fine ha chiesto chiaramente "Devi dirci qualcosa?". Ed ecco che Silvia Toffanin, già mamma di Lorenzo Berlusconi, nato il 10 giugno 2010, ha quindi ammesso di essere in dolce attesa del suo secondo figlio, che nascerà a settembre: “C'è una sorpresa qui! Divento mamma per la seconda volta. Darò un fratellino o una sorellina a Lorenzo!” Michela Galli

