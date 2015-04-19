Sicilia, barcone pieno di migranti si ribalta: pochi superstiti

Ennesimo dramma nelle acque del Mediterraneo. Nelle ultime ore si è rovesciato nel canale di Sicilia un barcone che trasportava circa 700 migranti. I superstiti, secondo le ultime informazioni, sarebbero solamente una ventina.

Quella delle ultime ore potrebbe essere la peggiore ecatombe mai avvenuta nel Mar Mediterraneo. Il natante si è rovesciato probabilmente perché molto carico. "Probabilmente il barcone è stato avvicinato da un mercantile, c'è stato un momento di esitazione a bordo: lo spostamento di alcuni ha fatto capovolgere il natante. E' incredibile l'efferatezza dei trafficanti che hanno riempito la barca fino all'inverosimile. I pochi superstiti recuperati ancora non sono arrivati sulle coste italiane", ha dichiarato Carlotta Sami, portavoce dell'Unhcr.

Il dramma è avvenuto a circa 120 miglia nautiche da Lampedusa. Gl uomini della Guardia costiera sono impegnati da diverse ore nelle operazioni di soccorso dei migranti.