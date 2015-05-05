Loading...

Norvegia: miglior luogo dove diventare madre, Finlandia seconda

05/05/2015

La Ong Save the children ha pubblicato una classifica delle nazioni dove le madri si trovano meglio. Ebbene, in vetta c'è la Norvegia; fanalino di coda, invece, è la Somalia.

L'Italia occupa la 12esima posizione in una classifica di 179 nazioni. La Finlandia, lo scorso anno prima, perde il primato: oggi è seconda. La classifica è stata stilata in base a specifici parametri, come l'educazione, il reddito e lo status delle madri. La top ten è popolata da nazioni scandinave; gli ultimi posti, invece, sono occupati da paesi africani come Congo e Sierra Leone.

Un dato fa riflettere: nelle nazioni che occupano le prime posizioni una donna su 290 vedrà morire il figlio nel primo lustro di vita; una su 8, invece, nelle nazioni africane.

