Levante propone "Abbi cura di te": secondo album di inediti

Oggi esce il nuovo album di Levante, intitolato "Abbi cura di te". L'artista siciliana cerca di farsi strada nel mondo della musica italiana con ballate eleganti e piene di significato. Ricordiamo che Levante ha calcato il palco durante il 'concertone' del primo maggio a Roma.

E' già uscito il video del singolo "Ciao per sempre", che Levante ha illustrato così: "La fine di una storia è come un incubo da cui non riusciamo mai a svegliarci. Nel video abbiamo raccontato con ironia quel particolare momento in cui ti crolla il mondo addosso perché capisci che E’ FINITA. L’altra persona diventa un fantasma che popola costantemente i tuoi incubi... mentre prima magari non ti accorgevi nemmeno più di lei. In fondo si tratta solo di trasformare un addio in un ciao... per sempre".

Levante, al secolo Claudia Lagona, incontrerà i suoi fan nel corso di un instore tour in giro per l'Italia. "Abbi cura di te" esce ad un anno da "Manuale d'istruzione", album con cui la cantautrice ha debuttato, contenente anche il brano di successo "Alfonso".