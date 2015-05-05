Gabriel Garko stravolto dal botox: irriconoscibile all'Arena, Lucarelli lo critica

Gabriel Garko, attore fascinoso e molto popolare, ha destato stupore durante il suo intervento all'Arena, programma condotto da Massimo Giletti. L'attore, ora, ha un viso senza rughe e labbra carnose. E ' evidente che si sia sottoposto a qualche 'ritocchino'.

Molti ritengono che Garko abbia sbagliato a ricorrere al chirurgo estetico, in quanto era meglio prima. Effettivamente, il viso dell'attore piemontese è stravolto. C'è chi lo ha paragonato alla sua ex fiamma Eva Grimaldi e chi sostiene che assomiglia a Serena Grandi.

Piaccia o no, il bel Garko è ricorso alla chirurgia estetica per incrementare il suo charme. Ci è riuscito? Per i fan non tanto. La celebre blogger Selvaggia Lucarelli, come al solito, non ha avuto remore nel criticare un personaggio famoso. Riferendosi al nuovo volto di Garko ha scritto su Twitter: "Gabriel Garko e la sua metamorfosi da maschio a cougar". La Lucarelli sa pungere, e anche molto, anche coi pochi caratteri di Twitter, sottolineando il tramonto di un sex symbol.

Chissà perché Gabriel, attore bello e popolare, si è recato dal chirurgo estetico? Non è troppo presto? Molti internauti hanno usato un po' di sarcasmo, scrivendo su Twitter che, all'inizio, pensavano che quell'ospite all'Arena si fosse mangiato il vero Garko.