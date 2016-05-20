Home Home Nuova Fiat 127: quando esce?

Nuova Fiat 127: quando esce?

di Redazione 20/05/2016

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

La Fiat 127 è stata una delle auto più amate dagli italiani. Comoda, spaziosa e sportiva. Tali caratteristiche l'hanno fatta apprezzare sia a un pubblico giovanile che più maturo. Giovani e adulti, uomini e donne, sono rimasti entusiasmati dalla Fiat 127. Peccato che, a un certo punto, l'azienda automobilista torinese ha deciso di toglierla dal mercato, a differenza di altri modelli, come la Fiat Panda, che sono stati soggetti a restyling ma mai scomparsi. Sin dall'anno scorso sono iniziate ad apparire sul web foto della nuova Fiat 127 e subito gli appassionati di motori si sono emozionati. La nuova Fiat 127 si ispira alle origini: le linee ricordano proprio la vecchia 127, quella che guidavano i nostri papà e nonni. Certo, il design verrà attualizzato perché, in fondo, non siamo più negli anni '70, ma certamente la nuova vetturetta Fiat sarà una chiara rivisitazione in chiave moderna della 127 del passato, quella prodotta dal 1971 al 1987. Gli appassionati di motori, e precisamente della 127, sperano in un ritorno di quello che è stato uno dei modelli più longevi prodotti dalla Fiat. Bisogna precisare che le immagini apparse sul web non sono frutto del lavoro dei designer della Fiat ma di David Obendorfer, designer autonomo che ama l'automotive. Il disegnatore ha voluto onorare la mitica Fiat 127 con una riprogettazione degli esterni e degli interni, ora più spaziosi e hi-tech. Come detto, i progettisti Fiat non hanno ancora disegnato prototipi della nuova Fiat 127. Le foto apparse sul web sono solamente espressione della fantasia di un progettista autonomo, Obendorfer, che comunque ci sa fare con la matita. Il gruppo Fiat Chrysler Automobiles, che produce due dei modelli più venduti in Italia, Fiat Panda e Fiat 500, non ha rilasciato dichiarazioni riguardo all'uscita della nuova Fiat 127. Alla fine di quest'anno il gruppo farà uscire la nuova Fiat Egea ma non si sa nulla sulla commercializzazione della 127. Si vocifera che la nuova Fiat 127 non uscirà prima del 2019. Vedremo. Le vendite di Fiat 500, Fiat Punto e Fiat Panda vanno alla grande, quindi, per ora, è difficile che l'azienda torinese si metta a produrre una vettura che andrebbe ad inserirsi nello stesso segmento. E probabile, invece, che la nuova Fiat 127 venga realizzata per mercati stranieri, come quelli sudamericani, subendo la stessa sorte di modelli come la Fiat Uno, scomparsa in Italia, ma commercializzata in altre zone del mondo. Ricordiamo che la Fiat Uno soppiantò proprio la 127: la produzione cessò nel 1995, quando iniziò la produzione della Fiat Punto, modello ancora esistente, sebbene soggetto negli ultimi anni a numerosi restyling. Forse non tutti sanno che Fiat produce determinati modelli per mercati non italiani. In Brasile, Argentina ed altre nazioni si vedono circolare modelli che qui in Italia sono fuori produzione da anni, come la Fiat Uno appunto. Non è un caso, del resto, che la Uno sia ancora l'ottava auto più venduta al mondo. La Fiat Uno, in Brasile, viene presentata con propulsori Flex e TetraFuel, ovvero alimentati con vari carburanti. Pensate che il motore TetraFuel può essere alimentato con 4 differenti combustibili. In Italia non esistono vetture con propulsori del genere. Il designer Obendorfer ha voluto omaggiare sia la vecchia Fiat 127 che il suo designer Pio Manzù, membro attivo del Centro Stile Fiat. Grazie a Pio la celebre azienda automobilistica italiana creò un modello senza dubbio iconico che è ancora nel cuore di tantissimi italiani. La Fiat lancerà veramente la nuova 127? Molti sono scettici, non credono che l'azienda torinese presenterà un'auto già vecchia alla nascita. Questo, però, non è da escludere perché altre case automobilistiche sono ricadute su tale scelta, come l'Alfa Romeo. Medesima denominazione o no, quella che dovrebbe essere l'erede della mitica 127 avrà le seguenti dimensioni: 416 cm di lunghezza, 175 cm di larghezza e passo di 251 cm. Non ci resta che attendere.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp