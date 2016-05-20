Irina Shayk sensuale a Cannes: Lewis Hamilton galantuomo

"Credo di aver trovato il mio Valentino".

Tantissime top model ed ex top model hanno sfilato nelle ultime ore sul red carpet del Festival di Cannes. Era da un bel po' che non si vedevano così tante modelle famose insieme. Durante la première del film "La Fille Inconnue" sul red carpet hanno camminato modelle del calibro di Gigi Hadid, Irina Shayk, Eva Herzigova e Alessandra Ambrosio. Nonostante non siano più così giovani, tali top model hanno ancora unda vendere. La Shayk ha sfilato sul red carpet assieme all'ex celebre fidanzato Lewis Hamilton, campione di F1. Quest'ultimo si è mostrato un vero gentiluomo perché ha aiutato la sua ex compagna a salire le scale. La coppia è stata immortalata proprio nel momento in cui lui dava una mano a Irina per affrontare le scale. Irina indossava un abito nero, lungo, e scollato. Molto scintillante e glamour. L'ex fidanzata di Hamilton aveva i capelli legati e sorrideva ai fan. Elegante anche Lewis, che indossava un paio di occhiali da sole. Anche lui non ha lesinato sorrisi e saluti ai fan. Il pilota britannico si è proprio divertito con la bella ex compagna Irina, aiutandola a salire le scale in occasione della presentazione di "La Fille Inconnue". Irina Shayk è splendida, perfetta e ricca. Finora ha avuto molti flirt con personaggi famosi e ricchi comeuno dei più forti calciatori al mondo. Dopo la fine della storia con Ronaldo, la splendida top model dagli occhi di ghiaccio ha fatto breccia nel cuore del pilota di F1. I due si sono incontrati per la prima volta in una sfilata ed è stato proprio in quel momento che è scoccata la scintilla. Hamilton si è fidanzato con Irina dopo la burrascosa storia d'amore con la cantante Nicole Scherzinger. Pare sia stata lei a piantarlo in asso. Il pilota di F1 passò un brutto momento perché, dopo 7 anni di fidanzamento, pensava di sposarsi con Nicole, invece è stato lasciato. Un brutto momento che, per fortuna, finì con l'incontro di Irina Shayk, splendida modella dalle 'curve pericolose'. Il pilota rimase folgorato e da quel momento fu amore; da quel momento i due non si sono più lasciati. La coppia è apparsa insieme molte volte in eventi pubblici. Irina, prima di fidanzarsi con Lewis ha avuto una storia simile con Ronaldo. Quest'ultimo la lasciò pochi giorni dopo aver vinto l'ennesimo Pallone d'Oro. Si vocifera che il campione s'infuriò perché la top model si rifiutò di partecipare alla festa di compleanno di sua madre. La fine della storia lasciò tutti di stucco perché, fino a poco tempo prima, i due erano apparsi affiatati e sorridenti. Irina Shayk ha avuto una vita turbolenta, dunque, sul piano sentimentale. Beh, è tipico delle top model avere relazioni fugaci e tormentate. Adesso si mormora che la modella sia tornata a frequentareI due sono stati immortalati insieme al Central Park di New York: erano abbracciati e felici. Irina e Bradley si erano allontanati lo scorso febbraio, forse per l'eccessiva interfenza della madre di Cooper. Adesso sembra che l'allarme sia rientrato. I due stanno nuovamente insieme? Non si sa, ma le foto postate sui social fanno propendere per il sì. Negli ultimi tempi, Irina ha postato su Instagram numerose foto che la ritraggono con bikini 'esplosivi', che lasciano intravedere le sue straordinarie curve. La top model è felice, forse anche perché ha ritrovato l'amore, il suo Bradley. Non a caso, uno dei suoi scatti postati sui social, è stato corredato dalla seguente didascalia:Bradley e la Shayk, negli ultimi mesi, sono stati immortalati più volte insieme, anche in Italia, dove hanno passato momenti emozionanti.