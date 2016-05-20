Stupro spiaggia di Santa Teresa: "Non vedevo l'ora che finisse tutto"

"E' stato un incubo, non vedevo l'ora che finisse tutto. Volevo solo che anche loro finissero di torturarmi".

"Siamo qui per fermare mediante il nostro piccolo sostegno la dilagante piaga della violenza. E' necessario inculcare coraggio e fermare la paura, perché soltanto fermando quest'ultima i soggetti più deboli saranno in grado di difendersi e reagire a qualsiasi forma di angheria".

Femminicidio a Salerno, precisamente sulla spiaggia di Santa Teresa, dove lunedì scorso una 31enne è stata violentata a turno da due uomini, di cui uno di originario del Marocco. La donna, una macchinista, aveva passato la serata con alcuni amici. A un certo punto aveva deciso di uscire dal locale per fumarsi una sigaretta sulla spiaggia ma, improvvisamente, si sono avvicinati due uomini che, inizialmente, le hanno sottratto 50 euro, poi l'hanno stuprata. Dopo l'aggressione, la 31enne ha allertato le forze dell'ordine: quella sera non aveva molto sonno, eraperché doveva sostenere un concorso interno all'azienda per cui attualmente lavora. Dopo lo stupro, uno dei balordi si è dato alla fuga; l'altro invece è entrato in auto con la 31enne, obbligandola a guidare. E' stato proprio in quel momento che la donna è riuscita ad avvertire un amico. Questo ha subito chiamato la Polizia. Gli agenti hanno nel giro di pochi minuti bloccato lo stupratore nell'auto della 31enne, mentre l'altro energumeno è ancora a piede libero. Le prime parole che la vittima dello stupro ha detto ai poliziotti sono state:La 31enne, macchinista di treni, voleva trascorrere una tranquilla serata con gli amici, invece due balordi gliel'hanno trasformata in un vero incubo. Ora la donna cerca di dimenticare quei minuti terribili di violenze anche grazie al conforto dei suoi amici di Salerno, centro di cui non è originaria. La macchinista di treni va avanti, conconvinta che i suoi aguzzini paghino il loro conto con la giustizia, visto che lei ha pagato a caro prezzo una serata con gli amici. Tutti sapevano che la giovane era in ansia per l'esame che doveva sostenere, una prova che avrebbe migliorato la sua posizione nell'azienda per cui lavora. Era insonne quella sera, e si era messa a fumare una sigaretta sulla nota spiaggia di Santa Teresa. Una decisione che si è rivelata nefasta. Ovviamente, dopo il trauma subito, la 31enne non ha sostenuto la prova: ora è in malattia e chissà quando tornerà al lavoro. Per 'metabolizzare' episodi del genere deve passare molto tempo. Un altro stupro scuote la comunità salernitana, che ancora ha in mente la violenza subita da una 16enne, lo scorso febbraio, aLa ragazzina venne obbligata da due ventenni, Antonio Saggese e Giuseppe Bombardino, a salire in auto e poi venne trasportata in un luogo isolato dove venne stuprata per un'ora. I due spietati e disumani ventenni, dopo aver appagato i loro bisogni animaleschi, abbandonarono la 16enne nei pressi dell'autostrada di Pagani. La minorenne, una volta tornata a casa, raccontò tutto ai genitori e questi si precipitarono subito dai carabinieri per sporgere denuncia. La piccola venne anche portata in ospedale, dove i medici confermarono lo stupro. Nel giro di poco tempo, Saggese e Bombardino sono stati scoperti ed arrestati dai militari. Bullismo e stupri rappresentano due grosse piaghe a Salerno. Sempre più persone, nel capoluogo campano, frequentano corsi dicome quello inaugurato un paio d'anni fa presso la sede dell'Associazione socioculturale, sportiva e dilettantistica Bruno Zevi. Ai corsi di autodifesa, antibullismo e antistupro prendono parte soprattutto bimbi e donne. Il maestro Antonio Cosenza spiegò:Dovrebbero essere promossi molti corsi di autodifesa contri stupri e bullismo perché i fatti di cronaca dimostrano che tali fenomeni sono in costante aumento e lo Stato fa poco per arginarli.