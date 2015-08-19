Home Esteri Ohio, Brittany Pilkington soffoca tre figli per difendere figlia minore

di Redazione 19/08/2015

Brittany Pilkington, 23enne dell'Ohio, ha ucciso tre dei suoi 4 figli. Il motivo? Voleva proteggere l'unica figlia femmina perché, secondo lei, non era amata dal padre. Una storia agghiacciante La 23enne, residente a Bellefontaine, distante 100 km circa da a Colombo, è stata subito messa in manette per aver trucidato i suoi 3 figli maschi. Prima dell'arresto, Brittan aveva allertato il servizio d'emergenza poiché suo figlio aveva problemi respiratori; poi, ha rivelato di averlo massacrato e di aver fatto lo stesso, qualche mese prima, con gli altri figli maschi. Una vera e propria follia quella della 23enne, che non ha avuto pietà dei suoi figlioletti. E' inammissibile che una mamma possa comportarsi in un modo così crudele verso i suoi figli. La Pilkington ha ucciso due bimbi di 3 mesi, Noah e Niall, ed uno di 4 anni, Gavin. I minori sarebbero stati asfissiati. Secondo la donna, l'unica figlia femmina non era amata dal padre quanto i figli maschi, ecco perché ha deciso di ucciderli tutti. Ora la 23enne si trova nel carcere di Logan County. Oggi dovrà comparire dinanzi ai giudici e rispondere a molte domande. William Goslee, procuratore di Logan County, ha riferito che la donna ha confessato i misfatti: "La signora Pilkington ha ammesso di aver ucciso i ragazzi, soffocandoli con una coperta. Pensava di proteggere la figlia femmina che reputava non fosse tanto amata dal padre". La piccola, ora, è stata presa in custodia dal personale della Logan County Children Services. Brittany si è sposata con Joseph nel 2010. L'uomo ha 20 anni più di lei e, in passato, è già convolato a nozze. Joseph è già padre di altri 4 figli. I poliziotti, nelle ultime ore, si sono recati nell'appartamento di Brittany, presso il complesso Red Bud Hill, poco dopo le 3:00 (ore locali). A chiamarli è stata proprio la donna, riferendo che il figlioletto non respirava. Il fratello di Joseph Pilkington, Jim, è affranto per suo fratello: "Mi sento veramente male per mio fratello. E' incasinato". Mai nella tranquilla Bellafontaine era accaduta una vicenda così macabra. La comunità è sconvolta. Nessuno avrebbe mai immaginato che quella ragazza tranquilla sarebbe stata capace di commettere tali crimini.

