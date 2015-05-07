Omicidio stradale, patente revocata fino a 30 anni per pirati della strada
di Redazione
07/05/2015
Troppi morti sulle strade per colpa di soggetti negligenti, imprudenti o che hanno assunto sostanze alcoliche o stupefacenti. Per questo, il legislatore ha introdotto una disciplina dura per chi uccide persone con il proprio veicolo.
Il relatore Cucca (Pd) ha depositato un emendamento al decreto legge sugli omicidi stradali che prevede la revoca della patente fino a 30 anni per colui che causa il decesso di una persona.
La dura pena, però, si applicherà solo se il pirata della strada abbia assunto sostanze alcoliche o stupefacenti e oltrepassato i limiti di velocità.
Redazione