Mastectomia: coprire cicatrici con tatuaggi, nuovo trend
di Redazione
06/05/2015
Aumenta il numero delle donne che decidono di farsi un tatuaggio sul petto dopo essersi sottoposte a mastectomia. Il motivo è coprire le cicatrici dovute all'asportazione parziale o totale del seno. C'è chi sceglie temi floreali e chi disegni originali e molto colorati.
Rispetto a tanti anni fa, oggi il cancro alla mammella non mette più paura ma lascia i segni. Lo sanno bene le donne che si sono sottoposte a mastectomia. Si sta diffondendo, però, la prassi di coprire le cicatrici con tatuaggi.
Il tatuatore David Allen, esperto in materia, ha detto: "Trasformiamo lo sterile nel sensuale, il segno di un'operazione in qualcosa di nuovamente bello". L'obiettivo è far sentire sensuali le donne che hanno subito l'asportazione totale o parziale del seno.
