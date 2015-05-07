Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Rapporto Ispra: cementificazione dilaga, fagocitato 20% coste italiane

Redazione Avatar

di Redazione

07/05/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Fa riflettere il dossier diffuso recentemente dall'Ispra sul consumo di suolo 2015. Pare che il cemento abbia 'fagocitato' il 20% delle coste italiane, ovvero 500 km quadrati. La cementificazione è quindi un grave problema. Bisogna sensibilizzare i costruttori.

Riportiamo altri dati contenuti nel rapporto dell'Ispra: eliminati nelle aree protette ben 34.000 ettari di terreno e il 5% delle rive di fiumi e laghi. L'uomo ha mutato a suo piacimento il 2% di monti, aree umide e zone ad inclinazione elevata. La relazione Ispra è stata presentata nel convegno "Recuperiamo Terreno", svoltosi ieri a Milano.

Bisogna intervenire al più presto, visto che l'uomo sta 'rosicchiando' pian piano spiagge, zone protette, montagne, coste, etc.

Lombardia e Veneto sono le regioni dove la cementificazione dilaga. Cosa fare? Ci sono tanti modi per arginare la cementificazione, tra cui porre dei seri 'paletti' agli imprenditori edili.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Segregata in casa coi figli, si salva ordinando una pizza online

Articolo Successivo

Elisabetta Canalis annuncia: "Aspetto una femminuccia!”

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Borse boho chic: la pelle intrecciata continua a conquistare (dopo il boom dell’estate 2025)

Borse boho chic: la pelle intrecciata continua a conquistare (dopo il boom dell’estate 2025)

17/11/2025

Vacanze natalizie al mare in destinazioni da sogno. Ecco dove prenotare!

Vacanze natalizie al mare in destinazioni da sogno. Ecco dove prenotare!

18/08/2025

Quali sono le nazioni europee maggiormente colpite da infiltrazioni mafiose

Quali sono le nazioni europee maggiormente colpite da infiltrazioni mafiose

26/05/2025