Operazione Aemilia: colpo alla 'ndrangheta emiliana, arresti e sequestri

di Redazione 16/07/2015

Duro colpo alla 'ndrangheta inferto dalle forze dell'ordine nell'ambito dell'operazione Aemilia. Nelle ultime ore sono finite in manette, in Lombardia ed Emilia Romagna, numerose persone La Dda di Bologna ha ordinato l'arresto di 9 persone, tra cui elementi di spicco della 'ndrangheta emiliana, operante tra Piacenza, Modena, Parma e Reggio Emilia. Le persone messe in manette, però, gestivano i loro loschi affari anche a Cremona, Verona e Mantova. I carabinieri, sempre dietro ordine della Dda di Bologna, stanno sequestrando tantissimi beni, come aziende e attività commerciali per un valore che supera i 330 milioni di euro. I beni sequestrati venivano gestiti dalla cosca per compiere attività illecite.

