World League Volley 2015: Italia Serbia, Giannelli artefice vittoria

di Redazione 16/07/2015

Straordinaria prova della Nazionale italiana di volley con la Serbia, in occasione della World League Volley 2015. Grazie a un brioso Simone Giannelli, l'Italia ha dimostrato la sua forza ed ha battuto la Serbia Pochi, ieri, speravano in un risultato positivo dell'Italia, priva dei suoi punti di riferimento (Randazzo, Sabbi, Travica, Zaytsev). Ci ha pensato il giovane Giannelli, però, ha condurre l'Italia alla vittoria al termine di un match sofferto. Simone ha mostrato il suo carattere e le sue doti tecniche. Il risultato di ieri ha decisamente dato ragione al ct Berruto, che ha sempre detto che le vere armi di questa Italia sono la voglia di vincere e la forza di volontà.

