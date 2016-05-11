Home Home Orlando Bloom Ha Tradito Katy Perry Con Selena Gomez?

Orlando Bloom Ha Tradito Katy Perry Con Selena Gomez?

di Redazione 11/05/2016

Non ha pace Katy Perry. Adesso che, finalmente, sembrava aver trovato il suo Pirata dell'amore, le vicissitudini hanno di nuovo rimesso le carte in tavola. I pirati notoriamente non sono i fedeli, ma il bell'Orlando Bloom sembrava aver occhi solo per la bella Katy Perry fino... Alla sua partenza per Las Vegas. Poi ha incontrato Selena Gomez ed il risultato sono delle foto alquanto compromettenti. Che Orlando Bloom abbia voluto farla pagare a Justin Bieber per il brutto scherzo che gli tirò anni fa, coinvolgendo la sua ex-moglie, pare certo, ma manderebbe all'aria una storia da favola? Galeotto fu un locale di Las Vegas, in cui, "per caso", si trovavano sia la Gomez che Bloom; lei in occasione del nuovo Tour, lui per un addio al celibato (siano maledetti!) senza la sua nuova fidanzata. Pensate, Katy Perry ha avuto cotanta fiducia nel suo pirata da restare "a terra", proprio in terra californiana. Si sa, fidarsi è bene, ma non fidarsi è meglio e la storia tra Katy ed Orlando pare pronta a fare un buco nell'acqua. Le foto lasciano poco all'immaginazione. Abbracci, baci, vicinanze pericolose. Possibile che la vendetta nei confronti di Justin Bieber abbia seppellito i sentimenti veri per Katy Perry? Purtroppo il destino è infame, o il successo o un amore da favola, e trovare un pirata fedele non appartiene al lieto fine di nessuna favola esistente. La furia di Katy Perry non esiterà a farsi sentire?

