Oroscopo 2015: anno favoloso per i nati sotto il segno del Leone e dell'Ariete

Il 2015 sarà un anno favoloso per i nati sotto il segno dell'Ariete e del Leone. Lo prevedono diversi astrologi. Ciò dipende dalla presenza favorevole di Giove che renderà il 2015 un anno da incorniciare dal punto di vista della salute, dell'amore e del lavoro.

L'anno che sta per arrivare riserverà novità positive anche per i nati sotto il segno della Bilancia e dell'Acquario. Il 2015 sarà un anno positivo per tutti i Gemelli e Capricorno.

Dovranno affrontare qualche grattacapo, invece, i nati sotto il segno dei Pesci e del Cancro.