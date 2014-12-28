Oroscopo 2015: anno favoloso per i nati sotto il segno del Leone e dell'Ariete
di Redazione
28/12/2014
Il 2015 sarà un anno favoloso per i nati sotto il segno dell'Ariete e del Leone. Lo prevedono diversi astrologi. Ciò dipende dalla presenza favorevole di Giove che renderà il 2015 un anno da incorniciare dal punto di vista della salute, dell'amore e del lavoro.
L'anno che sta per arrivare riserverà novità positive anche per i nati sotto il segno della Bilancia e dell'Acquario. Il 2015 sarà un anno positivo per tutti i Gemelli e Capricorno.
Dovranno affrontare qualche grattacapo, invece, i nati sotto il segno dei Pesci e del Cancro.
