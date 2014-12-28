Loading...

Jennifer Lawrence: attrice più remunerativa, 1.4 miliardi con 3 film

di Redazione

28/12/2014

La regina dei botteghini è Jennifer Lawrence, la talentuosa e fascinosa attrice 24enne che ha già incassato 2 Golden Globe e un Oscar.

Il magazine Forbes ha messo la Lawrence al primo posto della classifica delle star hollywoodiane più redditizie. La celebre rivista si è basata, come al solito, sui fatti per stilare la classifica: Jennifer ha fatto incassare la bellezza di 1.4 miliardi di dollari con i film “Hunger Games: Il canto della rivolta – Parte I”, “X-Men – Giorni di un futuro passato” e “Una folle passione”.

Non si può lamentare neanche Chris Pratt, secondo nella suddetta classifica: i film “Guardiani della Galassia” e “The Lego Movie”, infatti, ha consentito di incassare ben 1.2 miliardi di dollari. Si deve accontentare della terza posizione, invece, un'altra attrice sensuale ed esperta: Scarlett Johansson.

