Marina di Ravenna, scontro tra mercantili: 3 dispersi

Incidente tra due mercantili, uno battente bandiera turca e uno del Belise, a largo di Marina di Ravenna.

Il natante turco, a quanto pare, si è subito inabissato. Delle 11 persone a bordo 3 risultano disperse e 4 sono state già salvate. Tre persone dell'equipaggio, invece, si trovano ancora in mare, monitorate dagli uomini della Guardia costiera, che stanno facendo il possibile per portarli in salvo. Un uomo, invece, è rimasto incastrato nel relitto ma i soccorritori lo stanno aiutando a disincagliarsi.

L'impatto tra i due mercantili è avvenuto a circa un miglio dall'imbocco del porto. Un elicottero dei vigili del fuoco di Bologna tiene sotto controllo le operazioni di salvataggio. Non si conosce, attualmente, la causa dello scontro tra natanti.