Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Marina di Ravenna, scontro tra mercantili: 3 dispersi

Redazione Avatar

di Redazione

28/12/2014

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Incidente tra due mercantili, uno battente bandiera turca e uno del Belise, a largo di Marina di Ravenna.

Il natante turco, a quanto pare, si è subito inabissato. Delle 11 persone a bordo 3 risultano disperse e 4 sono state già salvate. Tre persone dell'equipaggio, invece, si trovano ancora in mare, monitorate dagli uomini della Guardia costiera, che stanno facendo il possibile per portarli in salvo. Un uomo, invece, è rimasto incastrato nel relitto ma i soccorritori lo stanno aiutando a disincagliarsi.

L'impatto tra i due mercantili è avvenuto a circa un miglio dall'imbocco del porto. Un elicottero dei vigili del fuoco di Bologna tiene sotto controllo le operazioni di salvataggio. Non si conosce, attualmente, la causa dello scontro tra natanti.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Oroscopo 2015: anno favoloso per i nati sotto il segno del Leone e dell'Ariete

Articolo Successivo

Alì Agca depone fiori sulla tomba di Papa Giovanni Paolo II: "Sentivo la necessità"

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Gene Wilder è morto ascoltando " Somewhere Over The Rainbow" e stringendo la mano ai familiari

Gene Wilder è morto ascoltando " Somewhere Over The Rainbow" e stringendo la mano ai familiari

30/08/2016

Come Comportarsi In Caso Di Terremoto?

Come Comportarsi In Caso Di Terremoto?

25/08/2016

TERREMOTO 24 AGOSTO 2016 RIETI, I NUMERI UTILI, DONARE AL 45500

TERREMOTO 24 AGOSTO 2016 RIETI, I NUMERI UTILI, DONARE AL 45500

24/08/2016