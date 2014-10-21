Oscar de La Renta è morto: ha firmato abito da sposa di Amal Alamuddin

Lutto nel mondo della moda. Nelle ultime ore è morto lo stilista Oscar de la Renta, celebre in tutto il pianeta per i suoi vestiti raffinati e 'idilliaci'.

Lo stilista dominicano aveva 82 anni ed era malato di tumore da qualche anno. Il New York Times ha rivelato che che de la Renta è passato a miglior vita nella sua abitazione a Kent, nel Connecticut, poco distante da New York.

Oscar del la Renta divenne cittadino americano nel 1969. Le sue creazioni hanno estasiato tante celebrità, come Jackie Kennedy, definendolo il suo stilista prediletto. De la Renta aveva anche firmato l'abito da sposa di Amal Alamuddin, moglie di George Clooney. E' stata la sua ultima creazione.