Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Oscar de La Renta è morto: ha firmato abito da sposa di Amal Alamuddin

Redazione Avatar

di Redazione

21/10/2014

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Lutto nel mondo della moda. Nelle ultime ore è morto lo stilista Oscar de la Renta, celebre in tutto il pianeta per i suoi vestiti raffinati e 'idilliaci'.

Lo stilista dominicano aveva 82 anni ed era malato di tumore da qualche anno. Il New York Times ha rivelato che che de la Renta è passato a miglior vita nella sua abitazione a Kent, nel Connecticut, poco distante da New York.

Oscar del la Renta divenne cittadino americano nel 1969. Le sue creazioni hanno estasiato tante celebrità, come Jackie Kennedy, definendolo il suo stilista prediletto. De la Renta aveva anche firmato l'abito da sposa di Amal Alamuddin, moglie di George Clooney. E' stata la sua ultima creazione.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Birra: una pinta al giorno per aumentare fertilità maschile

Articolo Successivo

Toscana al top per qualità ed efficacia delle cure ospedaliere

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Borse boho chic: la pelle intrecciata continua a conquistare (dopo il boom dell’estate 2025)

Borse boho chic: la pelle intrecciata continua a conquistare (dopo il boom dell’estate 2025)

17/11/2025

Vacanze natalizie al mare in destinazioni da sogno. Ecco dove prenotare!

Vacanze natalizie al mare in destinazioni da sogno. Ecco dove prenotare!

18/08/2025

Quali sono le nazioni europee maggiormente colpite da infiltrazioni mafiose

Quali sono le nazioni europee maggiormente colpite da infiltrazioni mafiose

26/05/2025