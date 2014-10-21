Birra: una pinta al giorno per aumentare fertilità maschile

La notizia è importante per gli uomini che non riescono a diventare padre. Da un recente studio è emerso che una pinta di birra al giorno aumenta notevolmente la fertilità; al contrario, il caffè la riduce. Lo studio è stato condotto da un'equipe di scienziati del Massachusetts General Hospital di Boston (Usa).

Gli studiosi americani non riusciti ancora a comprendere il motivo per cui la birra accresce la fertilità. Riportiamo quanto ha affermato il ricercatore Allan Pacey: "Il consumo moderato di alcol in occasioni sociali può essere un beneficio sia per le coppie che provano a concepire in maniera naturale che per quelle che si rivolgono alla fecondazione assistita perché aiuta a ridurre lo stress".