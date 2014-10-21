Loading...

Toscana al top per qualità ed efficacia delle cure ospedaliere

Redazione Avatar

di Redazione

21/10/2014

Ancora una volta la Toscana si è classificata al primo posto in Italia per qualità ed efficacia delle cure ospedaliere. Negli ospedali di tale regione le degenze durano meno. Il dato è contenuto nel Programma nazionale esiti (Pne), redatto dall'Agenas (Agenzia nazionale per i servizi sanitari) dietro richiesta del Ministero della Salute. Oggi, a Roma, verranno sottolineate le virtù dei nosocomi toscani.

L'assessore regionale al diritto alla salute Luigi Marroni ha asserito: "Per il secondo anno consecutivo ci poniamo ai vertici per gli esiti delle cure. Questo significa che chi passa dagli ospedali toscani ha maggiori probabilità di avere esiti positivi rispetto agli ospedali delle altre regioni. Anche quest'anno siamo considerati al top in Italia, per complessità, alta efficienza, risultati".

