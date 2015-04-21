Padoan ottimista su ripresa italiana: "Recessione è finita"

Speriamo che le previsioni del ministro dell'Economia Padoan si concretizzino. La sua visione del futuro è alquanto florida.

"L'economia italiana è uscita dalla recessione. Sono fiducioso della positiva accoglienza per la clausola di flessibilità da parte della Commissione Ue e del Consiglio. La crescita del Pil sarà dello 0,7% nel 2015 e poi dell'1,4% e dell'1,5%, previsioni prudenziali ma i primi dati sono incoraggianti", ha asserito Padoan, aggiungendo che il governo Renzi farà il possibile per supportare la ripresa, senza un incremento fiscale.