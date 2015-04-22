Isis: al Baghdadi ferito durante raid, rivelazione del Guardian

Il Guardian britannico ha reso noto che il leader dell'Isis, al-Baghdadi, sarebbe stato gravemente ferito durante un raid capeggiato dagli Usa contro i jihadisti in Iraq e in Siria.

Il Pentagono, però, non è certo che il califfo al-Baghdadi sia stato effettivamente colpito, visto che il raid non aveva un "obiettivo di valore. Il portavoce Steven Warren ha riferito al Daily Beast: "Non abbiamo motivo di ritenere che ci fosse al Baghdadi".

Secondo una fonte molto vicina ai gruppi terroristici iracheni, al-Baghdadi sarebbe stato ferito ma ora si sta riprendendo; tuttavia "non ha riguadagnato il controllo dell’organizzazione a livello operativo quotidiano".