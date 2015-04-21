Kendall Jenner ostenta lato b su Instagram: segue esempio Kim Kardashian

Kendall Jenner, sorella minore di Kim Kardashian, sta facendo parlare nuovamente di sé per una foto postata su Instagram che ritrae il suo lato b.

Certo, il fondoschiena di Kendall non avrà le dimensioni della 'sorellona' Kim ma sta facendo girare la testa a migliaia di maschietti. La Jenner aveva già postato sul noto social fotografico uno scatto 'fuori le righe' a Pasqua. La seducente ragazza si mostrava vestita da coniglietta provocante.

Insomma, anche Kendall vuole ostentare le sue curve, sempre e comunque, seguendo l'esempio della sorella maggiore Kim.