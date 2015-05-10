Loading...

Palermo, caserma carabinieri inaugurata nel rifugio di Totò Riina

Redazione Avatar

di Redazione

10/05/2015

Quella di ieri è stata una giornata importante per Palermo e l'Italia. E' stata inaugurata una caserma dei carabinieri proprio nel luogo che rappresentò l'ultimo rifugio del 'capo dei capi' Totò Riina.

Presenti all'inaugurazione molte autorità, tra cui il ministro dell'Interno, Angelino Alfano, e il comandante generale dell'Arma dei carabinieri, Tullio Del Sette. La caserma, ubicata in via Bernini, a Palermo, rappresenta un vittoria dello Stato nei confronti della mafia. Totò Riina fu arrestato in tale luogo il 15 gennaio 1993, dopo una latitanza durata 20 anni. Alla cerimonia sono accorsi anche Leoluca Orlando, primo cittadini di Palermo, e Roberto Scarpinato, procuratore generale.

"E' una vittoria dello Stato. Proprio qui - accanto alla villa simbolo - nascerà una casa comune in un bene confiscato alla mafia", ha dichiarato Leoluca Orlando.

