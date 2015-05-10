Loading...

India, 15enne stuprata per 8 mesi: 4 uomini in manette

10/05/2015

Una nuova vittima degli stupri in India. Protagonista di questo agghiacciante episodio è una 15enne che, dopo essere stata violentata per 8 mesi è stata arsa viva. E' successo a New Delhi.

La ragazzina, secondo il tabloid Hindustan Times, è stata massacrata da diverse persone dopo essersi opposta all'ennesimo stupro. I genitori della ragazzina sono distrutti. C'è di più. L vittima, un mese fa, venne stuprata da un vicino di casa. Da quel momento, l'uomo iniziò a minacciarla, prospettando la diffusione del video della violenza qualora si fosse opposta ad altre molestie.

La Polizia ha arrestato 4 uomini.

