Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Palermo: meningite ha ucciso Alberto Conforti? Autopsia chiarirà caso

Redazione Avatar

di Redazione

28/07/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Sarà stata la meningite ad uccidere Alberto Conforti, poliziotto 30enne? Sarà l'autopsia ad accertarlo. Il decesso di Alberto, inaspettato, è avvenuto nelle ultime ore a Palermo. Il poliziotto è stato ricoverato in ospedale per una febbre alta; poi la morte

    Parenti e amici di Alberto Conforti non possono credere che sia morto quell'uomo così solare e gentile. I medici non escludono nessuna causa di morte. E' probabile che Alberto sia stato colpito anche da un ictus. Intanto i colleghi del poliziotto, ai fini della profilassi, hanno iniziato un ciclo di Ciproxin, un antibiotico contro la meningite. Luigi Aprea, direttore sanitario del Policlinico panormita ha detto: "C'è il sospetto che la morte repentina del giovane di 30 anni, avvenuta questa mattina al policlinico possa essere un caso sospetto di setticemia da meningococco...". Tutti attendono con ansia l'autopsia.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Tom Cruise sposerà Emily Thomas: matrimonio in Marocco

Articolo Successivo

Snoop Dogg arrestato in Svezia: guida sotto effetto di stupefacenti

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Crema rivitalizzante viso: scopri i benefici per una pelle radiante

Crema rivitalizzante viso: scopri i benefici per una pelle radiante

26/08/2023

I prodotti da utilizzare per proteggersi da agenti chimici

I prodotti da utilizzare per proteggersi da agenti chimici

22/02/2023

Mantenersi in salute per vivere meglio e più a lungo: i consigli del Dott.Ongaro

Mantenersi in salute per vivere meglio e più a lungo: i consigli del Dott.Ongaro

03/10/2022