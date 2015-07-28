Home Salute Palermo: meningite ha ucciso Alberto Conforti? Autopsia chiarirà caso

Palermo: meningite ha ucciso Alberto Conforti? Autopsia chiarirà caso

di Redazione 28/07/2015

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Sarà stata la meningite ad uccidere Alberto Conforti, poliziotto 30enne? Sarà l'autopsia ad accertarlo. Il decesso di Alberto, inaspettato, è avvenuto nelle ultime ore a Palermo. Il poliziotto è stato ricoverato in ospedale per una febbre alta; poi la morte Parenti e amici di Alberto Conforti non possono credere che sia morto quell'uomo così solare e gentile. I medici non escludono nessuna causa di morte. E' probabile che Alberto sia stato colpito anche da un ictus. Intanto i colleghi del poliziotto, ai fini della profilassi, hanno iniziato un ciclo di Ciproxin, un antibiotico contro la meningite. Luigi Aprea, direttore sanitario del Policlinico panormita ha detto: "C'è il sospetto che la morte repentina del giovane di 30 anni, avvenuta questa mattina al policlinico possa essere un caso sospetto di setticemia da meningococco...". Tutti attendono con ansia l'autopsia.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp