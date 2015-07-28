Palermo: meningite ha ucciso Alberto Conforti? Autopsia chiarirà caso
di Redazione
28/07/2015
Sarà stata la meningite ad uccidere Alberto Conforti, poliziotto 30enne? Sarà l'autopsia ad accertarlo. Il decesso di Alberto, inaspettato, è avvenuto nelle ultime ore a Palermo. Il poliziotto è stato ricoverato in ospedale per una febbre alta; poi la morteParenti e amici di Alberto Conforti non possono credere che sia morto quell'uomo così solare e gentile. I medici non escludono nessuna causa di morte. E' probabile che Alberto sia stato colpito anche da un ictus. Intanto i colleghi del poliziotto, ai fini della profilassi, hanno iniziato un ciclo di Ciproxin, un antibiotico contro la meningite. Luigi Aprea, direttore sanitario del Policlinico panormita ha detto: "C'è il sospetto che la morte repentina del giovane di 30 anni, avvenuta questa mattina al policlinico possa essere un caso sospetto di setticemia da meningococco...". Tutti attendono con ansia l'autopsia.
