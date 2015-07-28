Loading...

Tom Cruise sposerà Emily Thomas: matrimonio in Marocco

Tom Cruise, celebre attore americano, pronuncerà il fatidico sì per la quarta volta. Ebbene sì, il buon Tom, dopo aver impalmato splendide donne, convolerà a nozze, probabilmente in Marocco, con la 31enne Emily Thomas, la sua assistente

    Pare che Cruise sia rimasto folgorato dalla bellezza del Marocco durante le riprese dell'ultimo episodio di "Mission Impossible", tanto da decidere di sposarsi per la quarta volta a Marrakech. Dopo Mimi Rogers, Nicole Kidman e Katie Holmes, dunque, l'attore 53enne impalmerà Emily Thomas. Stavolta l'attore, però, ha scelto una location esotica per pronunciare il fatidico sì.
