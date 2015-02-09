Loading...

Palermo, vigile in borghese insulta autista: video diventa virale

Redazione Avatar

di Redazione

09/02/2015

Un vigile in borghese, quindi libero dal servizio, ha iniziato ad insultare l'autista di un autobus di linea. La scena è stata riprese da diverse persone a bordo del mezzo e il video è divenuto virale.

Il video è stato inserito lo scorso 5 febbraio ma ha già ottenuto 30.864 visualizzazioni. Il vigile, a quanto pare, aveva chiesto la patente all'autista dopo aver ravvisato una presunta infrazione. L'autista, ritenendo di non aver violato nessuna norma, ha parlato di abuso di potere, facendo infuriare il vigile.

Sui principali social network è stato biasimato l'atteggiamento del vigile. "Che vergogna che inciviltà. Vigile o non vigile non ci si rivolge così. Merita una bella denuncia", recita un post.

