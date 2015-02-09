Loading...

Squalo killer aggredisce e uccide surfista australiano: soccorsi inutili

09/02/2015

Un surfista è stato attaccato e ucciso in Australia. Il terribile episodio è avvenuto lunedì scorso. Qualche giorno prima era accaduto, nella stessa zona, un episodio simile.

L'aggressione letale dello squalo è avvenuta precisamente a Shelly Beach, a circa 20 km da Seven Mile Beach. Ricordiamo che le coste australiane sono rinomate per la presenza di numerosi tipi di squali, ma negli ultimi tempi c'è stata un'escalation di aggressioni mortali.

Il surfista è stato subito portato sulla spiaggia da diverse persone. Vano l'intervento dei sanitari: l'uomo è morto per le profonde ferite riportate.

