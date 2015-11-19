Pancia Grande Favorisce Morte Prematura: Grasso Addominale Dannoso per la Salute
di Redazione
19/11/2015
Siete normopeso ma avete una pancia grande? Fate attenzione, perché rischiate molte patologie e, addirittura, la morte prematura. Lo ha scoperto un team di ricercatori americani coordinati da Francisco Lopez Jimenez
Finti magri rischiano ictus e infartiGli studiosi statunitensi hanno scoperto che i cosiddetti 'finti magri' corrono maggiori rischi, rispetto agli obesi e a chi è in sovrappeso, di andare incontro a patologie come diabete, ictus e malattie cardiache. Lo studio del team della Mayo Clinic è stato portato avanti su 15.000 volontari normopeso.
"Oltre a ridurre lo stress, la ricetta per contrastare il grasso addominale è camminare per 50 minuti tre volte alla settimana o 30 minuti sei giorni alla settimana", ha dichiarato il professor Lopez Jimenez.Molti pensano che la pancia grossa sia dovuta all'aria. Sbagliato. Il ventre voluminoso non è altro che il frutto dell'accumulo di grasso. Perché il grasso va a concentrarsi sull'addome? Lopez Jimenez ha detto le ragioni sono varie, tra cui lo stress. La vita quotidiana, per molti, è frenetica, soprattutto nelle grandi città; ecco perché aumenta il numero delle persone con la pancetta.
Pancia grande: dieta e sport per eliminarlaNon è la prima volta che gli studiosi sottolineano che la pancetta fa male alla salute, visto che il fegato tende a convertire il tessuto adiposo in colesterolo e poi lo introduce nel sangue. Il grasso, dunque, va ad agglomerarsi nelle arterie, favorendo così l'insorgenza di infarti e ictus. Che dire, forse è meglio fare più esercizio fisico e stare attenti a ciò che si mangia. La pancetta va eliminata per stare in salute ed evitare gravi malattie. Per stare in forma, inoltre, bisogna evitare di saltare i pasti. Proprio tale abitudine, infatti, favorirebbe l'accumulo di grasso sull'addome. Tale scoperta è stata fatta da un'equipe della Ohio State University. Meglio, dunque, fare più pasti durante la giornata che mangiare una sola volta.
