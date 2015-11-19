Antonello Venditti Chiede Scusa a Madre Ciro Esposito e la Invita al Concerto

Il cantautore romano Antonello Venditti ha deciso di chiamare sul palco, nel corso di uno dei suoi prossimi concerti, la madre di Ciro Esposito, 28enne ucciso con diversi colpi di pistola nei pressi dello Stadio Olimpico di Roma, un anno fa, poco prima del fischio d'inizio della finale di Coppa Italia

Venditti chiede scusa per la morte di Ciro

"Venditti è impegnato in tournée e non ha potuto accogliere l'invito della mamma di Ciro che lo voleva a Napoli lunedì prossimo quando si ricorderà Ciro Esposito nel giorno del suo compleanno. L'autore di tante canzoni dedicate alla Roma ha replicato invitando Antonella Leardi a salire sul palco di un suo concerto per ricordare l’amicizia che lega Napoli e Roma e mettere da parte la violenza. Venditti ha anche chiesto scusa per la morte di Ciro Esposito ricordando che lo sport e i veri tifosi nulla hanno a che fare con quello che successe il 3 maggio dello scorso anno" hanno dichiarato il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, e Gianni Simioli, conduttore radiofonico che ha intervistato sia Venditti che la Leardi.

Napoli: tanti eventi in programma per ricordare Ciro

In verità, la prima ad invitare a Napoli il cantautore romano è stata proprio, madre di Ciro. A Napoli, infatti, lunedì prossimo si svolgeranno diversi eventi in onore di Ciro, che avrebbe compiuto 29 anni. Antonello, però, ha risposto di non poter partecipare all'evento perché sarà impegnato in un concerto del suoSono tanti gli eventi in programma lunedì prossimo,, per ricordare Ciro, un tifoso del Napoli raggiunto da diversi colpi sparati da Daniele De Santis, detto 'Gastone', davanti allo Stadio Olimpico di Roma. Ciro è spirato dopo 52 giorni diin ospedale, lasciando un grande vuoto nella vita dei suoi famigliari, della fidanzata e di tutti quelli che lo conoscevano. Ciro: un'altra vittima della violenza.