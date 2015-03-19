Panico a Goteborg: sparatoria in ristorante, almeno due morti
di Redazione
19/03/2015
Tanta paura in un ristorante di Goteborg, grossa città svedese, dove diversi uomini hanno iniziato a sparare a più non posso. Il drammatico episodio è avvenuto precisamente nel quartiere Hisingen ed è costato la vita ad almeno due persone; i feriti, invece, sono 8.
Ulla Brehm, portavoce della polizia, ha dichiarato: "Non c'è assolutamente nessun collegamento col terrorismo". La sparatoria sarebbe frutto di attriti tra bande rivali. Un testimone ha rivelato che gli uomini, una volta entrati nel ristorante, hanno fatto fuoco con armi automatiche.
