Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Panico a Goteborg: sparatoria in ristorante, almeno due morti

Redazione Avatar

di Redazione

19/03/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Tanta paura in un ristorante di Goteborg, grossa città svedese, dove diversi uomini hanno iniziato a sparare a più non posso. Il drammatico episodio è avvenuto precisamente nel quartiere Hisingen ed è costato la vita ad almeno due persone; i feriti, invece, sono 8.

Ulla Brehm, portavoce della polizia, ha dichiarato: "Non c'è assolutamente nessun collegamento col terrorismo". La sparatoria sarebbe frutto di attriti tra bande rivali. Un testimone ha rivelato che gli uomini, una volta entrati nel ristorante, hanno fatto fuoco con armi automatiche.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Ohio, bimbo raggiunto da colpo di pistola: è grave

Articolo Successivo

Alzheimer, ultrasuoni per curarlo: terapia efficace nel 75% dei casi

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Vasto attacco aereo russo sull'Ucraina

Vasto attacco aereo russo sull'Ucraina

05/10/2025

Come visitare la foresta amazzonica: consigli per farlo in sicurezza

Come visitare la foresta amazzonica: consigli per farlo in sicurezza

06/01/2023

Olimpiadi 2016: vice console russo uccide criminale

Olimpiadi 2016: vice console russo uccide criminale

05/08/2016