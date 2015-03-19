Ohio, bimbo raggiunto da colpo di pistola: è grave

Mistero sulla sparatoria avvenuta a Colombus, capitale dell'Ohio (Usa). Un bimbo è stato raggiunto da un colpo di pistola ed stato subito ricoverato in un ospedale pediatrico. Le sue condizioni sono critiche.

Il drammatico episodio si è verificato precisamente ad Atcheson, zona est della capitale. Secondo quanto hanno riferito i poliziotti, sarebbe stata colpita a un braccio anche una donna che, attualmente, è ricoverata al Grant Medical Center. Non rischia la vita.

Gli investigatori sono al lavoro per fare luce sulla vicenda.