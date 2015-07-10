Home Cronaca Paola, neonata muore improvvisamente: genitori tossicodipendenti

di Redazione 10/07/2015

Sarà l'autopsia a chiarire le cause della morte di una bimba di 4 mesi a Paola, in provincia di Cosenza. La piccola è stata scoperta esanime nella culla. I carabinieri, allertati dagli stessi genitori della bimba, hanno iniziato ad indagare per fare chiarezza sull'episodio. Sul corpicino della bimba non sono stati scoperti segni di violenza. Il padre e la madre della piccola hanno chiamato il 112 e il personale del 118 dopo aver notato che la figlioletta stava male. I due sono tossicodipendenti ma ancora non sono state mosse accuse nei loro confronti. L'autopsia, che verrà effettuata a breve, è stata disposta dal pubblico ministero della Procura di Paola, Linda Gambassi.

