Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Paola, neonata muore improvvisamente: genitori tossicodipendenti

Redazione Avatar

di Redazione

10/07/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
Sarà l'autopsia a chiarire le cause della morte di una bimba di 4 mesi a Paola, in provincia di Cosenza. La piccola è stata scoperta esanime nella culla. I carabinieri, allertati dagli stessi genitori della bimba, hanno iniziato ad indagare per fare chiarezza sull'episodio. Sul corpicino della bimba non sono stati scoperti segni di violenza. Il padre e la madre della piccola hanno chiamato il 112 e il personale del 118 dopo aver notato che la figlioletta stava male. I due sono tossicodipendenti ma ancora non sono state mosse accuse nei loro confronti. L'autopsia, che verrà effettuata a breve, è stata disposta dal pubblico ministero della Procura di Paola, Linda Gambassi.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Ansbach Germania: spara e uccide donna e ciclista, killer arrestato

Articolo Successivo

Metro A Roma, bimbo cade in tromba ascensore stazione Furio Camillo

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Gene Wilder è morto ascoltando " Somewhere Over The Rainbow" e stringendo la mano ai familiari

Gene Wilder è morto ascoltando " Somewhere Over The Rainbow" e stringendo la mano ai familiari

30/08/2016

Come Comportarsi In Caso Di Terremoto?

Come Comportarsi In Caso Di Terremoto?

25/08/2016

TERREMOTO 24 AGOSTO 2016 RIETI, I NUMERI UTILI, DONARE AL 45500

TERREMOTO 24 AGOSTO 2016 RIETI, I NUMERI UTILI, DONARE AL 45500

24/08/2016