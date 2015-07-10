Home Esteri Ansbach Germania: spara e uccide donna e ciclista, killer arrestato

di Redazione 10/07/2015

Giornata di ordinaria follia in Baviera, precisamente ad Ansbach. Un uomo a bordo di una Mercedes color argento ha fatto fuoco, uccidendo un'anziana donna di Tiefenthal e un ciclista. Poi si è dato alla fuga. Subito i poliziotti tedeschi hanno avviato le indagini e, nelle ultime ore, hanno arrestato il presunto killer che, a quanto pare, aveva cercato, senza riuscirci, di uccidere altre persone. L'assassino è stato acciuffato grazie alle telecamere di sorveglianza poste in zona. Una giornata da dimenticare, dunque, per la Germania. Non si conosce ancora il motivo per cui l'uomo sulla Mercedes abbia iniziato a sparare più volte ad Ansbach, piccola e tranquilla città bavarese.

