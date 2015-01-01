Loading...

Papa Francesco cita poveri nel 'Te Deum': "Vanno difesi"

Redazione Avatar

di Redazione

01/01/2015

Papa Francesco successivamente al Te Deum, si è recato in Piazza San Pietro, dinanzi al presepe, per pregare un po'. Assieme a lui il cardinale Giuseppe Bertello, presidente del Governatorato. Tanti canti natalizi a fare da sottofondo, rendendo l'atmosfera ancor più dolce e mistica.

Nonostante il grande freddo, il Pontefice ha salutato le persone che in quel momento di trovavano in Piazza San Pietro, accarezzando anche molti bimbi.

"Le gravi vicende di corruzione emerse di recente richiedono una seria e consapevole conversione, un rinnovato impegno per costruire una città più giusta e solidale... occorre difendere, servire i poveri e non servirsi di essi", ha asserito Papa Francesco durante il sermone del Te Deum, facendo riferimento alla brutta vicenda ribattezzata 'Mafia Capitale'. "Una società che costringe i poveri a 'mafiarsi' si impoverisce fino alla miseria", ha aggiunto il Papa.

